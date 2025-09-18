Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre jeudi 18 septembre 2025.
Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Introduction à la notion d’intelligence artificielle, ses usages et enjeux et première prise en main de l’outil.
+13 ans, sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous
German : Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous
Italiano :
Espanol : Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous
L’événement Atelier Numérique ChatGPT les bases pour tous Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cœur Haute Lande