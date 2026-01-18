Atelier numérique Maison Communale des Services Chazemais

Atelier numérique

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Le bus itinérant La Bourbon’Net vous accompagne pour

vos démarches administratives en ligne

mieux comprendre et utiliser les outils numériques

poser vos questions, à votre rythme

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 12 41 46

English :

The La Bourbon?Net itinerant bus can help you with

online administrative procedures

better understand and use digital tools

ask questions at your own pace

