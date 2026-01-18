Atelier numérique Maison Communale des Services Chazemais

Atelier numérique Maison Communale des Services Chazemais jeudi 22 janvier 2026.

Atelier numérique

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : – –

Début : 2026-01-22
Début : 2026-01-22
2026-01-22

2026-01-22
2026-01-22

Le bus itinérant La Bourbon’Net vous accompagne pour
vos démarches administratives en ligne
mieux comprendre et utiliser les outils numériques
poser vos questions, à votre rythme
  .

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 12 41 46 

English :

The La Bourbon?Net itinerant bus can help you with
online administrative procedures
better understand and use digital tools
ask questions at your own pace

L’événement Atelier numérique Chazemais a été mis à jour le 2026-01-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ