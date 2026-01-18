Atelier numérique Maison Communale des Services Chazemais
Atelier numérique Maison Communale des Services Chazemais jeudi 22 janvier 2026.
Atelier numérique
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Le bus itinérant La Bourbon’Net vous accompagne pour
vos démarches administratives en ligne
mieux comprendre et utiliser les outils numériques
poser vos questions, à votre rythme
.
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 12 41 46
English :
The La Bourbon?Net itinerant bus can help you with
online administrative procedures
better understand and use digital tools
ask questions at your own pace
L’événement Atelier numérique Chazemais a été mis à jour le 2026-01-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ