Atelier Numérique Club seniors Mouffetard Paris

L’atelier numérique propose de découvrir de manière pratique les applications du quotidien sur tablettes et smartphones. Les participants apprennent à utiliser facilement ces outils pour communiquer, s’informer ou s’organiser, tout en gagnant en autonomie et en confiance dans le monde numérique.

Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, les participants apprennent à manipuler ces outils numériques de manière concrète et progressive. L’objectif est de développer des compétences utiles, tout en renforçant la confiance en soi face aux nouvelles technologies.

Plonger dans le numérique n’a jamais été aussi simple ! L’atelier numérique accompagne pas à pas celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre et utiliser les outils du quotidien, pour gagner en autonomie et en confiance.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Inscriptions auprès du Club Mouffetard.

Tél 01 45 35 99 97

Tout public.

Club seniors Mouffetard 20, rue Ortolan 75005 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris