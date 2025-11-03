Atelier numérique Association Compli’Cité Courcelles
Atelier numérique Association Compli’Cité Courcelles lundi 3 novembre 2025.
Atelier numérique
Association Compli’Cité 6 grande rue Courcelles Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-03 14:00:00
fin : 2025-11-24 15:30:00
2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01
Atelier numérique pour les personnes de plus de 60 ans
Etre à l’aise avec son téléphone portable
5 séances
Les lundis après midi à 14h
Gratuit sur inscription .
Association Compli’Cité 6 grande rue Courcelles 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com
