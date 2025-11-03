Atelier numérique Association Compli’Cité Courcelles

Atelier numérique

Association Compli'Cité 6 grande rue Courcelles Doubs

Début : 2025-11-03 14:00:00

fin : 2025-11-24 15:30:00

2025-11-03 2025-11-10 2025-11-17 2025-11-24 2025-12-01

Atelier numérique pour les personnes de plus de 60 ans

Etre à l’aise avec son téléphone portable

5 séances

Les lundis après midi à 14h

Gratuit sur inscription .

Association Compli’Cité 6 grande rue Courcelles 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com

