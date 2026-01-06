Atelier numérique Création d’une bande-dessinée Médiathèque intercommunale Montélimar

Atelier numérique Création d’une bande-dessinée

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

2026-02-18

Atelier de création d’une bande dessinée numérique sur tablette. Découvrez les codes de la bande dessinée et lancez vous dans la création de votre propre planche.

Médiathèque intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Workshop to create a digital comic strip on a tablet. Discover the codes of comics and create your own comic strip.

