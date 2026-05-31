Atelier numérique : création et utilisation de boîte mail, La Source, Le Bouscat

Atelier numérique : création et utilisation de boîte mail Lundi 29 juin, 14h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-29T14:00:00+02:00 – 2026-06-29T15:00:00+02:00

De moins en moins de courrier papiers et toujours plus de numérique ? Découvrez comment créer et utiliser une boîte mail, afin de devenir plus autonome dans vos démarches.

Sur inscriptions

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