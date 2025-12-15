ATELIER NUMERIQUE : CREER ET ANIMER UN QUIZ médiathèque Bassens

ATELIER NUMERIQUE : CREER ET ANIMER UN QUIZ Mardi 6 janvier 2026, 14h00 médiathèque Gironde

sur inscription

Prérequis :

Être inscrit à la médiathèque

Savoir utiliser le clavier et la souris

Avoir une adresse mail valide

inscription et réservation en ligne

+ d’infos

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

médiathèque rue du 8 mai 1945 bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Apprenez la création et l’animation d’un quiz ou d’un blind test pour égayer vos moments en famille ou entre amis ! EPN PNT