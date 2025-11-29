Atelier Numérique Créer et gérer son adresse mail Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier Numérique Créer et gérer son adresse mail Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre jeudi 11 décembre 2025.
Atelier Numérique Créer et gérer son adresse mail
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Apprenez à créer, configurer et gérer votre adresse mail pour communiquer facilement et en toute sécurité.
Sur inscription, + 13 ans
Apprenez à créer, configurer et gérer votre adresse mail pour communiquer facilement et en toute sécurité.
Sur inscription, + 13 ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Learn how to create, configure and manage your e-mail address for easy, secure communication.
Registration required, + 13 years old
L’événement Atelier Numérique Créer et gérer son adresse mail Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur Haute Lande