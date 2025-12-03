Atelier numérique créer une carte de voeux Neuvic

Atelier numérique créer une carte de voeux

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Participez à notre atelier de création et réalisez votre propre carte de vœux avec Canva, un outil ludique et accessible à tous. Un moment idéal pour repartir avec une jolie carte à offrir ou à envoyer !

Tout public

Durée 1h30

10h, Centre Multimédia

Tarifs séance 1,40€ 2,80€. Sur inscription

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Atelier numérique créer une carte de voeux

Take part in our creative workshop and create your own greetings card with Canva, a fun tool accessible to all. It’s the perfect way to create a beautiful card to give or send!

Open to all

Duration 1h30

10 am, Multimedia Center

Session fee: 1.40? 2.80? Registration required

German : Atelier numérique créer une carte de voeux

Nehmen Sie an unserem Workshop teil und gestalten Sie Ihre eigene Grußkarte mit Canva, einem Tool, das Spaß macht und für jeden zugänglich ist. Ein idealer Moment, um eine schöne Karte zum Verschenken oder Versenden mit nach Hause zu nehmen!

Für alle Altersgruppen

Dauer: 1,5 Stunden

10 Uhr, Multimediazentrum

Preis pro Sitzung: 1,40 ? 2,80 ? Nach Anmeldung

Italiano :

Partecipate al nostro laboratorio creativo e create il vostro biglietto d’auguri utilizzando Canva, uno strumento divertente e accessibile a tutti. È il modo perfetto per creare un bellissimo biglietto da regalare o inviare!

Aperto a tutti

Durata 1h30

ore 10, Centro multimediale

Costo della sessione: 1,40 € 2,80 €. Registrazione obbligatoria

Espanol : Atelier numérique créer une carte de voeux

Participa en nuestro taller creativo y crea tu propia tarjeta de felicitación utilizando Canva, una herramienta divertida y accesible para todos. Es la forma perfecta de crear una bonita tarjeta para regalar o enviar

Abierto a todos

Duración 1h30

10h, Centro Multimedia

Precio de la sesión: 1,40 euros 2,80 euros. Inscripción obligatoria

L’événement Atelier numérique créer une carte de voeux Neuvic a été mis à jour le 2025-11-21 par Vallée de l’Isle en Périgord