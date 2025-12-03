Atelier numérique créer une carte de voeux Neuvic
Atelier numérique créer une carte de voeux Neuvic mercredi 3 décembre 2025.
Atelier numérique créer une carte de voeux
6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Participez à notre atelier de création et réalisez votre propre carte de vœux avec Canva, un outil ludique et accessible à tous. Un moment idéal pour repartir avec une jolie carte à offrir ou à envoyer !
Tout public
Durée 1h30
10h, Centre Multimédia
Tarifs séance 1,40€ 2,80€. Sur inscription
Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .
6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
English : Atelier numérique créer une carte de voeux
Take part in our creative workshop and create your own greetings card with Canva, a fun tool accessible to all. It’s the perfect way to create a beautiful card to give or send!
Open to all
Duration 1h30
10 am, Multimedia Center
Session fee: 1.40? 2.80? Registration required
German : Atelier numérique créer une carte de voeux
Nehmen Sie an unserem Workshop teil und gestalten Sie Ihre eigene Grußkarte mit Canva, einem Tool, das Spaß macht und für jeden zugänglich ist. Ein idealer Moment, um eine schöne Karte zum Verschenken oder Versenden mit nach Hause zu nehmen!
Für alle Altersgruppen
Dauer: 1,5 Stunden
10 Uhr, Multimediazentrum
Preis pro Sitzung: 1,40 ? 2,80 ? Nach Anmeldung
Italiano :
Partecipate al nostro laboratorio creativo e create il vostro biglietto d’auguri utilizzando Canva, uno strumento divertente e accessibile a tutti. È il modo perfetto per creare un bellissimo biglietto da regalare o inviare!
Aperto a tutti
Durata 1h30
ore 10, Centro multimediale
Costo della sessione: 1,40 € 2,80 €. Registrazione obbligatoria
Espanol : Atelier numérique créer une carte de voeux
Participa en nuestro taller creativo y crea tu propia tarjeta de felicitación utilizando Canva, una herramienta divertida y accesible para todos. Es la forma perfecta de crear una bonita tarjeta para regalar o enviar
Abierto a todos
Duración 1h30
10h, Centro Multimedia
Precio de la sesión: 1,40 euros 2,80 euros. Inscripción obligatoria
L’événement Atelier numérique créer une carte de voeux Neuvic a été mis à jour le 2025-11-21 par Vallée de l’Isle en Périgord