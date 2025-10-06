Atelier numérique : créez votre album de famille en ligne Club seniors Arago Paris
Atelier numérique : créez votre album de famille en ligne Club seniors Arago Paris lundi 6 octobre 2025.
Cet atelier vous propose de découvrir des outils simples et accessibles pour donner une nouvelle vie à vos photos de famille.
Au programme :
- Apprendre à sélectionner et organiser vos images.
- Créer un album numérique personnalisé, facile à partager avec vos proches.
- Découvrir des astuces pratiques pour conserver et protéger vos souvenirs en ligne.
Un moment idéal pour allier apprentissage numérique et plaisir de valoriser son histoire familiale.
Un atelier pratique et convivial pour apprendre à rassembler, organiser et mettre en valeur vos souvenirs grâce à la création d’un album de famille numérique.
Le lundi 06 octobre 2025
de 15h30 à 17h00
Le lundi 06 octobre 2025
de 14h00 à 15h30
gratuit
Inscriptions auprès du club séniors Arago
Tél. 01 47 07 18 33
Public adultes. A partir de 55 ans.
Club seniors Arago 49, boulevard Arago 75013 Paris
https://www.paris.fr/seniors-a-paris