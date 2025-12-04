Atelier numérique Créez votre carte de Noël version numérique ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Créez votre carte de Noël version numérique !

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Créez votre carte de Noël en numérique et personnalisée, avec Canva et partagez vos vœux de façon originale et festive.

Sur inscription, à partir de 13 ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055807165 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

Create your own personalized digital Christmas card with Canva and share your greetings in an original and festive way.

Registration required, ages 13 and up

