Informations pratiques

Sours

Atelier numérique D’CLIC

2 Place de l’Église Sours Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17

D’CLIC, l’espace public numérique du département organise un atelier numérique en septembre.

Ces ateliers ont pour objectif d’accompagner et de sensibiliser les différents publics aux enjeux et outils numériques d’aujourd’hui. Les ateliers sont gratuits, ouverts à tous sous réserve d’inscription car les places sont limitées. .

2 Place de l’Église Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 94 78 09 12 conseillers-numeriques@eurelien.fr

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English :

D?CLIC, the department’s public digital space, is organizing a digital workshop in September.

L’événement Atelier numérique D’CLIC Sours a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES