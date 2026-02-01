Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas) Place Louis Charlot Cussy-en-Morvan
Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas) Place Louis Charlot Cussy-en-Morvan mardi 24 février 2026.
Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas)
Place Louis Charlot Pôle numérique Cussy-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 17:30:00
fin : 2026-02-24 19:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Pour trouver l’inspiration et gagner du temps dans la production de visuels attractifs (flyer, carte, post réseaux sociaux) .
Place Louis Charlot Pôle numérique Cussy-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas)
L’événement Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas) Cussy-en-Morvan a été mis à jour le 2026-01-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)