Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas) Place Charles de Gaulle Épinac
Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas) Place Charles de Gaulle Épinac jeudi 26 février 2026.
Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas)
Place Charles de Gaulle Espace France Services Épinac Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 17:30:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Pour trouver l’inspiration et gagner du temps dans la production de visuels attractifs (flyer, carte, post réseaux sociaux) .
Place Charles de Gaulle Espace France Services Épinac 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 64 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas)
L’événement Atelier numérique De l’idée au visuel osez Canva (premiers pas) Épinac a été mis à jour le 2026-01-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)