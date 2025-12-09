Atelier numérique : Débuter avec le traitement de texte La Source Le Bouscat

Atelier numérique : Débuter avec le traitement de texte Mardi 9 décembre, 16h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T16:00:00 – 2025-12-09T17:00:00

Fin : 2025-12-09T16:00:00 – 2025-12-09T17:00:00

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez vous familiariser avec les logiciels de traitement de texte pour bien débuter.