Atelier numérique Déclic & des Kids jeu d’enquête sur tablette ! Joué-lès-Tours

Atelier numérique Déclic & des Kids jeu d’enquête sur tablette !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Début : Mercredi 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

2025-11-12

Mystères à résoudre, énigmes à collecter… devenez un jeune enquêteur avec un jeu à découvrir uniquement sur tablette numérique.

Dès 9 ans.

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Solve mysteries, collect riddles… become a young investigator with a game to be discovered only on digital tablets.

Ages 9 and up.

German :

Geheimnisse zu lösen, Rätsel zu sammeln? Werden Sie ein junger Ermittler mit einem Spiel, das Sie nur auf einem digitalen Tablet entdecken können.

Ab 9 Jahren.

Italiano :

Risolvi i misteri, raccogli gli enigmi e diventa un giovane investigatore con un gioco che si può fare solo su una tavoletta digitale.

A partire dai 9 anni.

Espanol :

Resuelve misterios, colecciona acertijos… conviértete en un joven investigador con un juego al que sólo podrás jugar en una tableta digital.

A partir de 9 años.

