Atelier numérique Déclic & des Kids jeu d’enquête sur tablette ! Joué-lès-Tours

Atelier numérique Déclic & des Kids jeu d’enquête sur tablette !
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Mercredi 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12 16:30:00
2025-11-12
Mystères à résoudre, énigmes à collecter… devenez un jeune enquêteur avec un jeu à découvrir uniquement sur tablette numérique.
Dès 9 ans.
English :
Solve mysteries, collect riddles… become a young investigator with a game to be discovered only on digital tablets.
Ages 9 and up.
German :
Geheimnisse zu lösen, Rätsel zu sammeln? Werden Sie ein junger Ermittler mit einem Spiel, das Sie nur auf einem digitalen Tablet entdecken können.
Ab 9 Jahren.
Italiano :
Risolvi i misteri, raccogli gli enigmi e diventa un giovane investigatore con un gioco che si può fare solo su una tavoletta digitale.
A partire dai 9 anni.
Espanol :
Resuelve misterios, colecciona acertijos… conviértete en un joven investigador con un juego al que sólo podrás jugar en una tableta digital.
A partir de 9 años.
