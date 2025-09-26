Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 26 septembre 2025.
Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique !
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Besoin d’un coup de main pour utiliser votre appareil ? L’animatrice numérique est là pour vous aider !
Entrée libre .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique !
German : Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique !
Italiano :
Espanol : Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique !
L’événement Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique ! Labouheyre a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cœur Haute Lande