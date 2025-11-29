Atelier Numérique Déclics & papotage demande à l’animatrice numérique ! Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Besoin d’un coup de main pour utiliser votre appareil ? L’animatrice numérique est là pour vous aider !
Sur inscription, +13 ans
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Need a hand using your device? Our digital animator is here to help!
Registration required, +13 years old
