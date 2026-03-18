Atelier numérique Découverte informatique COMPLET

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Atelier COMPLET

Gestion des fichiers sur Windows Revoir l’explorateur de fichiers et la gestion des dossiers et fichiers.

14h, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

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English : Atelier numérique Découverte informatique COMPLET

L’événement Atelier numérique Découverte informatique COMPLET Neuvic a été mis à jour le 2026-03-14 par Vallée de l’Isle en Périgord