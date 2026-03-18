Atelier numérique Découverte informatique COMPLET Neuvic
Atelier numérique Découverte informatique COMPLET Neuvic mardi 7 avril 2026.
Atelier numérique Découverte informatique COMPLET
6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Atelier COMPLET
Gestion des fichiers sur Windows Revoir l’explorateur de fichiers et la gestion des dossiers et fichiers.
14h, Centre Multimédia 05 53 80 09 88 .
6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88
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English : Atelier numérique Découverte informatique COMPLET
L’événement Atelier numérique Découverte informatique COMPLET Neuvic a été mis à jour le 2026-03-14 par Vallée de l’Isle en Périgord