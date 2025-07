ATELIER NUMÉRIQUE DÉCOUVERTE RÉALITÉ VIRTUELLE Brenoux

ATELIER NUMÉRIQUE DÉCOUVERTE RÉALITÉ VIRTUELLE Brenoux mercredi 6 août 2025.

salle des fêtes Brenoux Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Début : 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-08-06

Journée découverte Réalité Virtuelle Visitez les pyramides ou les fonds marins, faites-vous une frayeur sur des montagnes russes géantes ou chassez des sangliers dans votre salon !

Rendez-vous mercredi 6 août de 10h à 12h & de 15h à 18h

L’inscription est obligatoire et gratuite au 06 08 08 16 98 ou jdutron@ccmontlozere.fr

salle des fêtes Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

English :

Virtual Reality Discovery Day: Visit the pyramids or the seabed, get a fright on a giant rollercoaster or hunt wild boar in your living room!

Join us on Wednesday August 6 from 10am to 12pm & from 3pm to 6pm

Registration is compulsory and free of charge: 06 08 08 16 98 or jdutron@ccmontlozere.fr

German :

Virtual Reality-Erlebnistag: Besuchen Sie die Pyramiden oder den Meeresgrund, erschrecken Sie sich auf einer riesigen Achterbahn oder jagen Sie Wildschweine in Ihrem Wohnzimmer!

Treffpunkt: Mittwoch, 6. August von 10 bis 12 Uhr & von 15 bis 18 Uhr

Die Anmeldung ist obligatorisch und kostenlos unter 06 08 08 16 98 oder jdutron@ccmontlozere.fr

Italiano :

Giornata della scoperta della realtà virtuale: visitate le piramidi o i fondali marini, spaventatevi sulle montagne russe giganti o cacciate i cinghiali nel vostro salotto!

Partecipate mercoledì 6 agosto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al numero 06 08 08 16 98 o a jdutron@ccmontlozere.fr

Espanol :

Día del descubrimiento de la realidad virtual: visite las pirámides o el fondo del mar, pase miedo en una montaña rusa gigante o cace jabalíes en el salón de su casa

Venga el miércoles 6 de agosto de 10.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 horas

Inscripción obligatoria y gratuita en el 06 08 08 16 98 o en jdutron@ccmontlozere.fr

