ATELIER NUMÉRIQUE DÉCOUVERTE VR MONTAGNES RUSSES Gignac

Place du jeu de ballon Gignac Hérault

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Accrochez-vous bien: Vivez une expérience VR décoiffante avec une simulation de montagnes russes !

Activité ouverte à tous !

Place du jeu de ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

Hold on to your hats: enjoy a hair-raising VR experience with a rollercoaster simulation!

Open to all!

German :

Halten Sie sich fest: Erleben Sie eine atemberaubende VR-Erfahrung mit einer Achterbahn-Simulation!

Diese Aktivität ist für alle offen!

Italiano :

Tenetevi forte: godetevi un’esperienza VR mozzafiato con una simulazione di montagne russe!

Aperto a tutti!

Espanol :

Agárrense los sombreros: ¡disfruten de una impresionante experiencia de RV con una simulación de montaña rusa!

¡Abierto a todos!

