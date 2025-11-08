ATELIER NUMÉRIQUE DÉCOUVERTE VR MONTAGNES RUSSES Gignac
Place du jeu de ballon Gignac Hérault
Accrochez-vous bien: Vivez une expérience VR décoiffante avec une simulation de montagnes russes !
Activité ouverte à tous !
English :
Hold on to your hats: enjoy a hair-raising VR experience with a rollercoaster simulation!
Open to all!
German :
Halten Sie sich fest: Erleben Sie eine atemberaubende VR-Erfahrung mit einer Achterbahn-Simulation!
Diese Aktivität ist für alle offen!
Italiano :
Tenetevi forte: godetevi un’esperienza VR mozzafiato con una simulazione di montagne russe!
Aperto a tutti!
Espanol :
Agárrense los sombreros: ¡disfruten de una impresionante experiencia de RV con una simulación de montaña rusa!
¡Abierto a todos!
