Atelier numérique : Découvrir Excel, les bases du tableur La Source Le Bouscat
Atelier numérique : Découvrir Excel, les bases du tableur La Source Le Bouscat mardi 2 décembre 2025.
Atelier numérique : Découvrir Excel, les bases du tableur Mardi 2 décembre, 15h00 La Source Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-02T15:00:00 – 2025-12-02T16:00:00
Fin : 2025-12-02T15:00:00 – 2025-12-02T16:00:00
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Un atelier de présentation et démonstration des fonctionnalités basiques d’Excel et autres tableurs. numérique excel