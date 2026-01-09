Atelier numérique Découvrir les applications bancaires Espace France Services Laruns
Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-05
fin : 2026-02-05
2026-02-05
La conseillère numérique propose des ateliers collectifs tout au long de l’année pour vous accompagner dans votre pratique des outils numériques (ordinateur, Internet, smartphone…). Ce jeudi 5 février Découvrir les applications bancaires. Inscription nécessaire (places limitées). .
Espace France Services 7 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
