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Atelier numérique Des Livres, une Appli Capdenac

samedi 24 octobre 2026 · Capdenac

Atelier numérique Des Livres, une Appli Capdenac

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
22 Rue de la Commanderie
Ville
46100 Capdenac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Capdenac

Atelier numérique Des Livres, une Appli

22 Rue de la Commanderie Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-24 11:30:00

Date(s) :
2026-10-24

Créer une BD numérique et réalisez votre propre bande dessinée grâce à l'application BDNF.  

Créer une BD numérique et réalisez votre propre bande dessinée grâce à l'application BDNF.  

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22 Rue de la Commanderie Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 14 00 32  contact@bibliothequecapdenac.fr

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English :

Create a digital comic and make your own comic strip using the BDNF app.%A0%A0

L’événement Atelier numérique Des Livres, une Appli Capdenac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Figeac

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