ATELIER NUMÉRIQUE DOCUMENTS ÉCRITS (WORD) Villefort

ATELIER NUMÉRIQUE DOCUMENTS ÉCRITS (WORD) Villefort vendredi 1 août 2025.

ATELIER NUMÉRIQUE DOCUMENTS ÉCRITS (WORD)

France Services Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 11:00:00

fin : 2025-08-01 12:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Voici le programme des ateliers du numérique de l’été 2025

Atelier Documents écrits (Word) Apprendre à rédiger un texte à l’ordinateur, faire de la mise en page, sauvegarder et imprimer son travail.

Rendez-vous vendredi 1/08 de 11h à 12h à la France Services de VILLEFORT

Inscription obligatoire et gratuite, contactez le 06 08 08 16 98 ou jdutron@ccmontlozere.fr.

France Services Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jules.dutron@conseiller-numerique.fr

English :

Here is the program for the Summer 2025 digital workshops:

Written documents workshop (Word): Learn how to write a text on the computer, make page layouts, save and print your work.

Friday 1/08 from 11am to 12pm at France Services in VILLEFORT

Free registration required, contact 06 08 08 16 98 or jdutron@ccmontlozere.fr.

German :

Hier ist das Programm der Digitalen Workshops im Sommer 2025

Workshop Schriftliche Dokumente (Word) Lernen Sie, einen Text am Computer zu verfassen, das Layout zu gestalten, Ihre Arbeit zu speichern und auszudrucken.

Treffpunkt Freitag, 1/08, von 11 bis 12 Uhr in France Services in VILLEFORT

Anmeldung erforderlich und kostenlos, wenden Sie sich an 06 08 08 16 98 oder jdutron@ccmontlozere.fr.

Italiano :

Ecco il programma dei laboratori digitali dell’estate 2025:

Workshop sui documenti scritti (Word): Imparare a scrivere un testo al computer, impaginare, salvare e stampare il proprio lavoro.

Venerdì 1/08 dalle 11 alle 12 presso France Services a VILLEFORT

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita, contattando il numero 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

Espanol :

He aquí el programa de los talleres digitales del verano de 2025:

Taller de documentos escritos (Word): Aprenda a escribir un texto en el ordenador, a hacer diseños de página, a guardar e imprimir su trabajo.

Viernes 1/08 de 11h a 12h en France Services en VILLEFORT

Las inscripciones son obligatorias y gratuitas, póngase en contacto con el 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

