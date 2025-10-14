Atelier numérique domptez votre smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître

Atelier numérique domptez votre smartphone

Atelier numérique domptez votre smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître mardi 14 octobre 2025.

Atelier numérique domptez votre smartphone

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14

Date(s) :
2025-10-14

Envie de mieux maîtriser votre téléphone ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez découvrir comment apprivoiser votre smartphone sans stress appels, messages, photos, applis… Pas besoin d’être un expert, on avance à votre rythme, dans la bonne humeur !
Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault   .

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77  mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

English : Atelier numérique domptez votre smartphone

German : Atelier numérique domptez votre smartphone

Italiano :

Espanol : Atelier numérique domptez votre smartphone

L’événement Atelier numérique domptez votre smartphone Lencloître a été mis à jour le 2025-08-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne