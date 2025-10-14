Atelier numérique domptez votre smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Vienne
Début : 2025-10-14
fin : 2025-10-14
2025-10-14
Envie de mieux maîtriser votre téléphone ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez découvrir comment apprivoiser votre smartphone sans stress appels, messages, photos, applis… Pas besoin d’être un expert, on avance à votre rythme, dans la bonne humeur !
Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault .
+33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
