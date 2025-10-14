Atelier numérique domptez votre smartphone Médiathèque de Lencloître Lencloître

Atelier numérique domptez votre smartphone

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Envie de mieux maîtriser votre téléphone ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez découvrir comment apprivoiser votre smartphone sans stress appels, messages, photos, applis… Pas besoin d’être un expert, on avance à votre rythme, dans la bonne humeur !

Animé par une conseillère numérique de Grand Châtellerault .

