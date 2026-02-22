Atelier numérique Isleco Douzillac

Atelier numérique

Isleco 6 rue des Granges Douzillac Dordogne

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.

14h-17h, salle IsleCo

Sur réservation

IsleCo 05 53 82 59 09

Isleco 6 rue des Granges Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09

English : Atelier numérique

Get to grips with a new computer or smartphone, learn to better master software or resolve a bug.

2pm-5pm, IsleCo room

On reservation

IsleCo 05 53 82 59 09

