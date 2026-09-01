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AGENDA · Douzillac

Atelier numérique Isleco Douzillac

mardi 29 septembre 2026 · Isleco · Douzillac

Atelier numérique Isleco Douzillac

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Isleco
Adresse
6 rue des Granges
Ville
24190 Douzillac
Département
Dordogne
Tarif

Douzillac

Atelier numérique

Isleco 6 rue des Granges Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29 17:00:00

Date(s) :
2026-09-29

Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.

14h-17h, salle IsleCo
Sur réservation

IsleCo 05 53 82 59 09
Appréhender un nouvel ordinateur ou un smartphone, apprendre à mieux maîtriser un logiciel ou résoudre un bug.

14h-17h, salle IsleCo
Gratuit, sur réservation

IsleCo 05 53 82 59 09   .

Isleco 6 rue des Granges Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 59 09 

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English : Atelier numérique

Get to grips with a new computer or smartphone, learn to better master software or resolve a bug.

2pm-5pm, IsleCo room
On reservation

IsleCo 05 53 82 59 09

L’événement Atelier numérique Douzillac a été mis à jour le 2026-09-08 par Vallée de l’Isle en Périgord

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