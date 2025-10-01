Atelier numérique enfant Auto-portrait avec la technique de la rotoscopie Pont-l’Évêque
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 15:00:00
2025-10-01
Auto-portrait avec la technique de la rotoscopie
Auto-portrait avec la technique de la rotoscopie (dessin digital) .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique enfant Auto-portrait avec la technique de la rotoscopie
Self-portrait using the rotoscoping technique
German :
Selbstporträt mit der Rotoskopie-Technik
Italiano :
Autoritratto con la tecnica del rotoscoping
Espanol :
Autorretrato mediante la técnica de rotoscopia
