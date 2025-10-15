Atelier numérique enfant Creer une page de magazine Pont-l’Évêque
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 15:00:00
2025-10-15
Creer une page de magazine (texte + photos) avec Canva
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique enfant Creer une page de magazine
Create a magazine page (text + photos) with Canva
German :
Erstellen Sie eine Magazinseite (Text + Fotos) mit Canva
Italiano :
Creazione di una pagina di rivista (testo + foto) con Canva
Espanol :
Crear una página de revista (texto + fotos) con Canva
