Atelier numérique enfant Creer une page de magazine Pont-l’Évêque

Atelier numérique enfant Creer une page de magazine

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-15 14:00:00
fin : 2025-10-15 15:00:00

2025-10-15

Creer une page de magazine (texte + photos) avec Canva
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

English : Atelier numérique enfant Creer une page de magazine

Create a magazine page (text + photos) with Canva

German :

Erstellen Sie eine Magazinseite (Text + Fotos) mit Canva

Italiano :

Creazione di una pagina di rivista (testo + foto) con Canva

Espanol :

Crear una página de revista (texto + fotos) con Canva

