Atelier numérique enfant imprimer en 3D Pont-l’Évêque

Atelier numérique enfant imprimer en 3D
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 15:00:00
2025-10-08
Trouver des modèles 3D et apprendre à les imprimer avec une imprimante 3D
Trouver des modèles 3D et apprendre à les imprimer avec une imprimante 3D, à partir de 7 ans .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique enfant imprimer en 3D
Find 3D models and learn how to print them with a 3D printer
German :
3D-Modelle finden und lernen, wie man sie mit einem 3D-Drucker ausdruckt
Italiano :
Trovare modelli 3D e imparare a stamparli con una stampante 3D
Espanol :
Encuentra modelos 3D y aprende a imprimirlos con una impresora 3D
