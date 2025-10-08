Atelier numérique enfant imprimer en 3D Pont-l’Évêque

Atelier numérique enfant imprimer en 3D Pont-l’Évêque mercredi 8 octobre 2025.

Atelier numérique enfant imprimer en 3D

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 15:00:00

2025-10-08

Trouver des modèles 3D et apprendre à les imprimer avec une imprimante 3D

Trouver des modèles 3D et apprendre à les imprimer avec une imprimante 3D, à partir de 7 ans .

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

English : Atelier numérique enfant imprimer en 3D

Find 3D models and learn how to print them with a 3D printer

German :

3D-Modelle finden und lernen, wie man sie mit einem 3D-Drucker ausdruckt

Italiano :

Trovare modelli 3D e imparare a stamparli con una stampante 3D

Espanol :

Encuentra modelos 3D y aprende a imprimirlos con una impresora 3D

