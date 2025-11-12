Atelier numérique enfant Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch Pont-l’Évêque

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 15:00:00

2025-11-12

Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch
Programmation d'un petit jeu vidéo sur Scratch, à partir de 8 ans

18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

English : Atelier numérique enfant Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch

Programming a small video game on Scratch

German :

Programmierung eines kleinen Videospiels auf Scratch

Italiano :

Programmare un piccolo videogioco su Scratch

Espanol :

Programar un pequeño videojuego en Scratch

