Atelier numérique enfant Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch Pont-l’Évêque

Atelier numérique enfant Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 15:00:00
2025-11-12
Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch
Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch, à partir de 8 ans .
18 Rue Thouret Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
English : Atelier numérique enfant Programmation d’un petit jeu vidéo sur Scratch
Programming a small video game on Scratch
German :
Programmierung eines kleinen Videospiels auf Scratch
Italiano :
Programmare un piccolo videogioco su Scratch
Espanol :
Programar un pequeño videojuego en Scratch
