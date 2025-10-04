Atelier numérique et créatif Médiathèque Georges Virlogeux Lançon-Provence

Atelier numérique et créatif Médiathèque Georges Virlogeux Lançon-Provence samedi 4 octobre 2025.

Atelier numérique et créatif Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Georges Virlogeux Bouches-du-Rhône

Nombre de places limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Création d’une BD photo sur un thème choisi.

Dans cet atelier, vous allez pouvoir élaborer un scénario, expérimenter différents plans photos…

Grâce à cette oeuvre participative, venez développer votre créativité dans une ambiance conviviale. Bonne humeur et fous rires garantis !

Tout public à partir de 8 ans.

Médiathèque Georges Virlogeux 3 boulevard Victor Hugo – 13680 Lançon-Provence Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 42 98 30 https://lancon-provence-pom.c3rb.org/

Création d’une BD photo sur un thème choisi.