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Atelier numérique éviter les arnaques Aire-sur-l’Adour

samedi 7 novembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Atelier numérique éviter les arnaques Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Passage des Cultures
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Atelier numérique éviter les arnaques

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 11:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Mails douteux, faux appels, SMS suspects… Apprenez à repérer les arnaques et à vous protéger.
Un conseiller numérique à vos côtés, pour vous accompagner sur votre matériel ou celui mis à votre disposition
Durée 1h30 avec Amaury, conseiller numérique.   .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04 

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English : Atelier numérique éviter les arnaques

L’événement Atelier numérique éviter les arnaques Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie

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