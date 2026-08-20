Atelier numérique éviter les arnaques Aire-sur-l’Adour
samedi 7 novembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Atelier numérique éviter les arnaques
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 11:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Mails douteux, faux appels, SMS suspects… Apprenez à repérer les arnaques et à vous protéger.
Un conseiller numérique à vos côtés, pour vous accompagner sur votre matériel ou celui mis à votre disposition
Durée 1h30 avec Amaury, conseiller numérique. .
Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique éviter les arnaques
L’événement Atelier numérique éviter les arnaques Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie
À voir aussi à Aire-sur-l'Adour (Landes)
- Les mercredis créatifs avec Vérône Atelier de Vérône Aire-sur-l’Adour 26 août 2026
- Atelier summer cirque Aire-sur-l’Adour 28 août 2026
- Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour 29 août 2026
- Re-Fête d’Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour 29 août 2026
- Marché hebdomadaire du mardi Place du commerce Aire-sur-l’Adour 1 septembre 2026