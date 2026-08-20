Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Atelier numérique éviter les arnaques

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-07 11:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Mails douteux, faux appels, SMS suspects… Apprenez à repérer les arnaques et à vous protéger.

Un conseiller numérique à vos côtés, pour vous accompagner sur votre matériel ou celui mis à votre disposition

Durée 1h30 avec Amaury, conseiller numérique. .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Atelier numérique éviter les arnaques

L’événement Atelier numérique éviter les arnaques Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie