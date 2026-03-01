Atelier numérique Femmes inspirantes ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Atelier numérique Femmes inspirantes ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy mercredi 25 mars 2026.
Atelier numérique Femmes inspirantes !
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 15:30:00
Date(s) :
2026-03-25
À la découverte des femmes qui ont marqué l’histoire et inspiré des générations !
Dans cet atelier numérique, les enfants exploreront les histoires, les idées et les exploits de ces femmes qui ont changé le monde, à travers une expérience ludique et interactive sur tablette.
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Gratuit, sur inscription par téléphone ou mail. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier numérique Femmes inspirantes ! Erquy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor