Atelier numérique Femmes inspirantes ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Atelier numérique Femmes inspirantes !

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 15:30:00

2026-03-25

À la découverte des femmes qui ont marqué l’histoire et inspiré des générations !

Dans cet atelier numérique, les enfants exploreront les histoires, les idées et les exploits de ces femmes qui ont changé le monde, à travers une expérience ludique et interactive sur tablette.

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Gratuit, sur inscription par téléphone ou mail. .

