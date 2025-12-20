Atelier numérique Fichiers apprendre à transférer et à envoyer Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique Fichiers apprendre à transférer et à envoyer
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Maîtrisez vos fichiers transférez, partagez et envoyez facilement depuis ordinateur, smartphone ou Cloud.
+13 ans, sur inscription, 2h. .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier numérique Fichiers apprendre à transférer et à envoyer
Take control of your files: easily transfer, share and send from your computer, smartphone or the Cloud.
+13 years old, 2 hours.
