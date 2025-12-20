Atelier numérique Fichiers apprendre à transférer et à envoyer Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Fichiers apprendre à transférer et à envoyer

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Maîtrisez vos fichiers transférez, partagez et envoyez facilement depuis ordinateur, smartphone ou Cloud.

+13 ans, sur inscription, 2h.

+33 5 58 07 16 56 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier numérique Fichiers apprendre à transférer et à envoyer

Take control of your files: easily transfer, share and send from your computer, smartphone or the Cloud.

+13 years old, 2 hours.

