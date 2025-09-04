Atelier numérique Frazé
Atelier numérique Frazé jeudi 4 septembre 2025.
Atelier numérique
2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Début : 2025-09-04 10:00:00
fin : 2025-09-04
2025-09-04
Présentation du programme de l’année pour l’atelier numérique et inscriptions
2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 75 15 56 53
English :
Presentation of the year’s program for the digital workshop and registration
German :
Vorstellung des Jahresprogramms für die digitale Werkstatt und Anmeldung
Italiano :
Presentazione del programma dell’anno per il laboratorio digitale e delle iscrizioni
Espanol :
Presentación del programa anual del taller digital e inscripciones
