Atelier numérique Frazé

Atelier numérique Frazé jeudi 4 septembre 2025.

Atelier numérique

2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé Eure-et-Loir

Début : 2025-09-04 10:00:00

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Présentation du programme de l’année pour l’atelier numérique et inscriptions

2 Rue du Huit Mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 75 15 56 53

English :

Presentation of the year’s program for the digital workshop and registration

German :

Vorstellung des Jahresprogramms für die digitale Werkstatt und Anmeldung

Italiano :

Presentazione del programma dell’anno per il laboratorio digitale e delle iscrizioni

Espanol :

Presentación del programa anual del taller digital e inscripciones

