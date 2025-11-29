Atelier Numérique Gérer et stocker ses fichiers Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Découvrez comment organiser, sauvegarder et retrouver vos fichiers numériques de manière simple et efficace.
Sur inscription, +13 ans
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Find out how to organize, store and retrieve your digital files simply and efficiently.
Registration required, +13 years
