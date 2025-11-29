Atelier Numérique Gérer et stocker ses fichiers Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier Numérique Gérer et stocker ses fichiers

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Découvrez comment organiser, sauvegarder et retrouver vos fichiers numériques de manière simple et efficace.

Sur inscription, +13 ans

Découvrez comment organiser, sauvegarder et retrouver vos fichiers numériques de manière simple et efficace.

Sur inscription, +13 ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

Find out how to organize, store and retrieve your digital files simply and efficiently.

Registration required, +13 years

L’événement Atelier Numérique Gérer et stocker ses fichiers Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur Haute Lande