Atelier numérique “Gérer ses mots de passe”
Nasse à concepts 36 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Début : 2026-04-02 10:00:00
fin : 2026-04-02 12:00:00
Marie-Laure, conseillère numérique de la Fabrique Collective, propose un atelier pratique dédié à la gestion des mots de passe.
Pendant deux heures, les participants apprendront à sécuriser leurs comptes en ligne, à créer des mots de passe fiables, à les organiser et les conserver en toute sécurité, ainsi qu’à adopter les bons réflexes pour prévenir les risques de piratage.
Un rendez-vous concret pour utiliser le numérique avec plus de confiance et de sérénité au quotidien.
?? Prérequis savoir utiliser un ordinateur et/ou un smartphone.
?? Public réservé aux adhérents de La Fabrique Collective (abonnement annuel de 2 € à 5 €). .
Nasse à concepts 36 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr
