Marie-Laure, conseillère numérique de la Fabrique Collective, propose un atelier pratique dédié à la gestion des mots de passe.

Pendant deux heures, les participants apprendront à sécuriser leurs comptes en ligne, à créer des mots de passe fiables, à les organiser et les conserver en toute sécurité, ainsi qu’à adopter les bons réflexes pour prévenir les risques de piratage.

Un rendez-vous concret pour utiliser le numérique avec plus de confiance et de sérénité au quotidien.

?? Prérequis savoir utiliser un ordinateur et/ou un smartphone.

?? Public réservé aux adhérents de La Fabrique Collective (abonnement annuel de 2 € à 5 €). .

