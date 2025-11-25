Atelier numérique Gratuit À la découverte de l’IA

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Curieux de comprendre ce qu’est vraiment l’intelligence artificielle ? Cet atelier vous propose une initiation simple et concrète à ce domaine fascinant. Vous découvrirez comment l’IA est déjà présente dans votre quotidien, de la photo à la traduction, et comment elle peut devenir un outil utile, créatif ou même amusant. À travers des exemples et des démonstrations accessibles, vous verrez ce qui se cache derrière les “algorithmes” et comment utiliser ces nouvelles technologies de façon éclairée. Une exploration captivante pour démystifier l’IA ! .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56 conseiller.numerique@ussel19.fr

English : Atelier numérique Gratuit À la découverte de l’IA

German : Atelier numérique Gratuit À la découverte de l’IA

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit À la découverte de l’IA

L’événement Atelier numérique Gratuit À la découverte de l’IA Ussel a été mis à jour le 2025-11-08 par Conseil Départemental de la Corrèze