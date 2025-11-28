Atelier numérique Gratuit Accessibilité Numérique

Impasse du Tour de Loyre Malemort Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Découvrez comment le numérique peut s’adapter à chacun ! Cet atelier vous invite à explorer et tester différents outils d’accessibilité trackballs, joysticks, dictée vocale, commande par le regard, et bien plus encore. Vous apprendrez aussi à utiliser des applications gratuites pour simplifier vos usages quotidiens sur ordinateur, tablette ou smartphone. Une partie sera consacrée aux outils d’intelligence artificielle (comme ChatGPT, Click AAC ou Seeing AI) qui facilitent la communication et l’autonomie. Un atelier concret et inclusif pour rendre le numérique plus accessible à tous ! .

Impasse du Tour de Loyre Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 43 55 lucas.demael@apf.asso.fr

English : Atelier numérique Gratuit Accessibilité Numérique

German : Atelier numérique Gratuit Accessibilité Numérique

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit Accessibilité Numérique

L’événement Atelier numérique Gratuit Accessibilité Numérique Malemort a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental de la Corrèze