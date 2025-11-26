Atelier numérique Gratuit Clics & Pinceaux

Impasse du Tour de Loyre Malemort Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Avec Clics & Pinceaux, découvrez l’informatique autrement ! Cet atelier régulier, proposé un mercredi sur deux à la délégation, invite les participants à explorer la création numérique à travers des exercices ludiques et accessibles. À l’aide d’outils simples comme Paint ou Paint.Net, vous apprendrez à manipuler les bases de l’ordinateur copier-coller, glisser-déposer, calques… Le tout dans une ambiance conviviale où entraide et bonne humeur sont au rendez-vous. Une manière originale de progresser à son rythme tout en stimulant sa créativité et sa maîtrise du numérique. .

Impasse du Tour de Loyre Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 43 55 lucas.demael@apf.asso.fr

English : Atelier numérique Gratuit Clics & Pinceaux

German : Atelier numérique Gratuit Clics & Pinceaux

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit Clics & Pinceaux

L’événement Atelier numérique Gratuit Clics & Pinceaux Malemort a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental de la Corrèze