Atelier numérique Gratuit Comprendre et utiliser l’Intelligence Artificielle au quotidien Égletons

Atelier numérique Gratuit Comprendre et utiliser l’Intelligence Artificielle au quotidien

L’intelligence artificielle est partout… mais comment l’utiliser concrètement ? Cet atelier vous propose de découvrir des usages simples et pratiques de l’IA au quotidien écrire un texte, générer une image, organiser ses idées ou gagner du temps dans ses tâches courantes. Vous apprendrez à identifier les bons outils, à formuler des requêtes efficaces et à utiliser ces technologies de manière responsable et éclairée. Une initiation accessible et dynamique pour comprendre, tester et adopter l’IA en toute confiance ! .

Route de Sarran Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 43 96 48 assomlap@gmail.com

