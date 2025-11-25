Atelier numérique Gratuit Fake News Les bons réflexes pour démêler le vrai du faux

6 Mercœur Mercœur Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Entre rumeurs, intox et informations trompeuses, il devient parfois difficile de savoir à qui faire confiance. Cet atelier vous apprend à repérer les fake news et à adopter les bons réflexes pour vérifier l’information. À l’aide d’exemples concrets, vous découvrirez comment fonctionnent les mécanismes de désinformation et quels outils simples peuvent vous aider à y voir clair. L’objectif développer votre esprit critique et naviguer sur Internet en toute confiance, sans se laisser piéger par les apparences. .

6 Mercœur Mercœur 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 52 bchazalviel@correze.fr

English : Atelier numérique Gratuit Fake News Les bons réflexes pour démêler le vrai du faux

German : Atelier numérique Gratuit Fake News Les bons réflexes pour démêler le vrai du faux

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit Fake News Les bons réflexes pour démêler le vrai du faux

L’événement Atelier numérique Gratuit Fake News Les bons réflexes pour démêler le vrai du faux Mercœur a été mis à jour le 2025-11-08 par Conseil Départemental de la Corrèze