Atelier numérique Gratuit Install’Party Chrome OS Flex

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Envie de donner une seconde vie à un vieil ordinateur ? Cet atelier vous invite à découvrir Chrome OS Flex, le système léger et sécurisé de Google. Ensemble, nous verrons comment l’installer sur votre machine, le configurer et en tirer le meilleur parti. Vous apprendrez à transformer un PC lent en un ordinateur rapide, simple à utiliser et parfaitement adapté à la navigation, au mail ou à la bureautique en ligne. Une occasion concrète d’allier écologie, économie et technologie, en repartant avec un appareil prêt à l’emploi ! .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 conseillernumerique@centreculturelbrive.org

English : Atelier numérique Gratuit Install’Party Chrome OS Flex

German : Atelier numérique Gratuit Install’Party Chrome OS Flex

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit Install’Party Chrome OS Flex

L’événement Atelier numérique Gratuit Install’Party Chrome OS Flex Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental de la Corrèze