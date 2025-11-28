Atelier numérique Gratuit La bataille de l’IA Voutezac

Atelier numérique Gratuit La bataille de l’IA

Entrez dans La bataille de l’IA, un jeu immersif pour explorer les grands enjeux des intelligences artificielles génératives ! À travers une approche ludique et participative, vous découvrirez comment ces technologies transforment notre rapport à l’information, à la création et à la société. Fiabilité des contenus, respect des données personnelles, propriété intellectuelle, biais algorithmiques, impact environnemental… chaque manche du jeu permet d’en débattre, d’apprendre et de mieux comprendre les défis que soulève l’IA aujourd’hui. Un atelier dynamique pour réfléchir ensemble à l’avenir du numérique ! .

1 Rue du Cadran Solaire Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 98 15 63 gmfamillesrurales19@orange.fr

