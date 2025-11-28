Atelier numérique Gratuit La photo sur smartphone

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Découvrez tout le potentiel de votre smartphone pour réaliser de belles photos, facilement et sans matériel professionnel ! Cet atelier vous apprend à maîtriser les réglages essentiels, à composer vos images et à jouer avec la lumière pour sublimer vos clichés. Vous verrez aussi comment retoucher simplement vos photos et les partager sans perdre en qualité. Que ce soit pour vos souvenirs, vos réseaux ou vos projets créatifs, cet atelier vous donnera toutes les clés pour faire de votre téléphone un vrai appareil photo à portée de main. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51 conseillernumerique@centreculturelbrive.org

English : Atelier numérique Gratuit La photo sur smartphone

German : Atelier numérique Gratuit La photo sur smartphone

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit La photo sur smartphone

L’événement Atelier numérique Gratuit La photo sur smartphone Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental de la Corrèze