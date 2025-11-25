Atelier numérique Gratuit Les applications utiles au quotidien Maison France Services Bort-les-Orgues

Atelier numérique Gratuit Les applications utiles au quotidien

Maison France Services 33 Place du Dix Neuf Octobre Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Votre smartphone regorge d’applications pratiques… encore faut-il les connaître ! Cet atelier vous propose de découvrir une sélection d’applications utiles au quotidien transport, santé, démarches administratives, organisation, communication ou encore loisirs. Vous apprendrez à les installer, les utiliser en toute sécurité et à gérer les autorisations pour protéger vos données. Un moment idéal pour faire le tri, gagner en autonomie et rendre votre téléphone encore plus utile dans la vie de tous les jours. .

Maison France Services 33 Place du Dix Neuf Octobre Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 06 55 vincent.thomas@bort-les-orgues.com

English : Atelier numérique Gratuit Les applications utiles au quotidien

German : Atelier numérique Gratuit Les applications utiles au quotidien

Italiano :

Espanol : Atelier numérique Gratuit Les applications utiles au quotidien

L’événement Atelier numérique Gratuit Les applications utiles au quotidien Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2025-11-06 par Conseil Départemental de la Corrèze