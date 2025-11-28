Atelier numérique Gratuit Médias et images décrypter nos écrans au quotidien Maison France Services Allassac Allassac

Atelier numérique Gratuit Médias et images décrypter nos écrans au quotidien

Maison France Services Allassac 2 Place de la République Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Publicités, séries, réseaux sociaux… les images nous entourent et influencent notre regard sans qu’on s’en rende toujours compte. Cet atelier propose de décoder les messages visuels que nous voyons chaque jour cadrage, mise en scène, émotions, intentions… À travers des exemples concrets et des échanges, vous apprendrez à mieux comprendre comment les médias construisent leurs images et à développer un regard plus critique face aux écrans. Un moment ludique et participatif pour apprendre à voir autrement ce qui défile sous nos yeux ! .

Maison France Services Allassac 2 Place de la République Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38 conseillernumerique@allassac.fr

