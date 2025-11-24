Atelier numérique Gratuit Mieux utiliser le numérique pour préserver demain Maison France Services Allassac Allassac

Atelier numérique Gratuit Mieux utiliser le numérique pour préserver demain

Maison France Services Allassac 2 Place de la République Allassac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Et si le numérique pouvait aussi rimer avec sobriété et respect de l’environnement ? Cet atelier vous propose de découvrir des gestes simples pour réduire l’impact écologique de vos usages prolonger la vie de vos équipements, limiter votre empreinte en ligne, choisir des outils plus responsables et adopter de bonnes pratiques au quotidien. À travers des exemples concrets et des échanges, vous verrez comment concilier confort numérique et respect de la planète. Une belle occasion d’agir, à votre échelle, pour un futur plus durable ! .

Maison France Services Allassac 2 Place de la République Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 92 38 conseillernumerique@allassac.fr

